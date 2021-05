Rosario Livatino è il primo magistrato a diventare beato

(Di domenica 9 maggio 2021) AGRIGENTO (ITALPRESS) – Il giudiceè diventato. Oggi, nella giornata emblematica del 9 maggio, in cui venne lanciato l'anatema contro la mafia da Giovanni Paolo II, il giudice ucciso il 21 settembre del 1990 è stato proclamatonella cattedrale di Agrigento, rappresentando così ila divenirenella storia della Chiesa.era stato ucciso all'età di 38 anni sulla strada Ss. 640 che collega Canicattì ad Agrigento. Tra coloro che sono stati presenti alle celebrazioni il cardinale di Agrigento, don Francesco Montenegro, il quale ricorda: “Abbiamo voluto collegare questo evento con una data così importante per far comprendere di come quel grido contro la mafia non era soltanto ...

I suoi sicari sono in carcere a vita, così come i mandanti. Secondo la sentenza che li ha condannati,, è stato ucciso perchè 'perseguiva le cosche mafiose impedendone l'attività criminale, laddove si sarebbe preteso un trattamento lassista, cioè una gestione giudiziaria se non ..., 38 anni, ucciso dalla mafia nel giorno di fine estate del 1990, primo giudice cui va un riconoscimento morale tanto alto, ha pagato con la vita una linea di condotta rigorosa cui ...AGRIGENTO (ITALPRESS) – Il giudice Rosario Livatino è diventato beato. Oggi, nella giornata emblematica del 9 maggio, in cui venne lanciato l’anatema contro la mafia da Giovanni Paolo II, il giudice u ...ROMA, 9 maggio – Lo comunica oggi una nota del Dicastero per lo Sviluppo Umano, in coincidenza con la cerimonia di Beatificazione ad Agrigento del magistrato siciliano ucciso dalla mafia nel 1990.