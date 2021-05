Rosario Livatino | chi era il magistrato ucciso dalla Stidda che oggi sarà beatificato

Advertising

"Concediamo che il venerabile servo di dio Angelod'ora in poi sia chiamato beato e che, ogni anno, si possa celebrare la sua festa il 29 ottobre ". Con queste parole il giudice , ucciso dalla mafia il 21 settembre del 1990, è stato ...Per comprendere la santità di questo giovane magistrato ", ha introdotto nell'omelia per la beatificazione diil Cardinal Semeraro , " occorre esaminarla da punti di vista distinti, ma convergenti. Anzitutto quello che l'esortazione Gaudete et exsultate di Francesco, indica come santità "...Ogni sera ci sono percettori del Reddito di cittadinanza che, assieme all'associazione Cuore che Vede di via Cirrincione, distribuiscono il cibo donato da panifici, bar e gastronomie agli indigenti e ...La messa ad Agrigento si è svolta nell'anniversario dell'anatema di Giovanni Paolo II contro la mafia. Grasso: "Un esempio per i magistrati di oggi" ...