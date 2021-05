Rosario Livatino beato, la festa del giudice-ragazzino sarà il 29 ottobre (Di domenica 9 maggio 2021) AGI - Rosario Livatino è beato. Il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, alla presenza di vescovi e sacerdoti provenienti dalle varie diocesi, ha dato lettura della disposizione di Papa Francesco: "Accogliendo il desiderio del cardinale Francesco Montenegro, e di molti altri fratelli nell'episcopato e di molti fedeli, concediamo che il venerabile Rosario Livatino, laico e martire che nel servizi della giustizia fu testimone credibile del Vangelo, d'ora in poi possa chiamarsi beato". Mostrata la reliquia La festa sarà celebrata ogni 29 ottobre. Un applauso nel duomo ha accolto queste parole. Mostrata la reliquia del nuovo beato, una camicia intrisa di sangue, che rimanda all'agguato mafioso, la mattina del 21 settembre 1990, mentre si recava senza scorta con ... Leggi su agi (Di domenica 9 maggio 2021) AGI -Livatino è beato. Il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, alla presenza di vescovi e sacerdoti provenienti dalle varie diocesi, ha dato lettura della disposizione di Papa Francesco: "Accogliendo il desiderio del cardinale Francesco Montenegro, e di molti altri fratelli nell'episcopato e di molti fedeli, concediamo che il venerabileLivatino, laico e martire che nel servizi della giustizia fu testimone credibile del Vangelo, d'ora in poi possa chiamarsi beato". Mostrata la reliquia Lacelebrata ogni 29. Un applauso nel duomo ha accolto queste parole. Mostrata la reliquia del nuovo beato, una camicia intrisa di sangue, che rimanda all'agguato mafioso, la mattina del 21 settembre 1990, mentre si recava senza scorta con ...

"Concediamo che il venerabile servo di dio Angelo Rosario Livatino d'ora in poi sia chiamato beato e che, ogni anno, si possa celebrare la sua festa il 29 ottobre". Con queste parole il giudice, ucciso dalla mafia il 21 settembre del 1990, è stato proclamato beato.

Durante la celebrazione, verrà presentata la camicia azzurra forata dai proiettili e intrisa di sangue del compianto Beato Rosario Livatino: la indossava in quella corsa a perdifiato.

"Concediamo che il venerabile servo di dio Angelod'ora in poi sia chiamatoe che, ogni anno, si possa celebrare la sua festa il 29 ottobre ". Con queste parole il giudice , ucciso dalla mafia il 21 settembre del 1990, è stato ...Durante la celebrazione, verrà presentata la camicia azzurra forata dai proiettili e intrisa di sangue del compianto: la indossava in quella corsa a perdifiato già dalla ...