Rosalinda Cannavò: "Ho rivisto mio padre dopo un anno"

Rosalinda Cannavò è stata una delle concorrenti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, dove ha trovato l'amore con Andrea Zenga. L'attrice siciliana, intervistata da Gabriele Parpiglia, ha raccontato di essere riuscita a tornare a casa sua solo di recente, riabbracciando il padre dopo quasi un anno. Rosalinda Cannavò ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello Vip: un'esperienza che l'ha cambiata profondamente e che l'ha portata a liberarsi

