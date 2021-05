Roma, intervento della Polizia vicino a Ponte Marconi: ecco cosa è successo (Di domenica 9 maggio 2021) Qualche minuto di apprensione ma in sostanza si è trattato di un falso allarme. Alcune volanti della Polizia sono intervenute stamattina in Via Francesco Maurolico nei pressi di Ponte Marconi e dell’omonimo viale. Diverse le segnalazioni lanciate sui social, alcune riguardanti perfino degli “spari”. In realtà, da quanto si apprende, si sarebbe trattato soltanto dell’esplosione di alcuni petardi che avrebbero fatto scattare l’allarme. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 maggio 2021) Qualche minuto di apprensione ma in sostanza si è trattato di un falso allarme. Alcune volantisono intervenute stamattina in Via Francesco Maurolico nei pressi die dell’omonimo viale. Diverse le segnalazioni lanciate sui social, alcune riguardanti perfino degli “spari”. In realtà, da quanto si apprende, si sarebbe trattato soltanto dell’esplosione di alcuni petardi che avrebbero fatto scattare l’allarme. su Il CorriereCittà.

