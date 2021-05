Roma, Gualtieri si candida: "A disposizione della città, partecipo alle primarie" (Di domenica 9 maggio 2021) "Mi metto a disposizione di Roma, con umiltà e orgoglio. partecipo alle primarie del 20 giugno. Costruiamo insieme il futuro della nostra città: io ci sono!". Lo scrive su Twitter l'ex ministro Roberto Gualtieri annunciando la sua corsa alla candidatura per il Campidoglio. A stretto giro, il segretario del Pd Enrico Letta ha rilanciato su Twitter l'annuncio della candidatura. Sopra il post dell'ex ministro, Letta ha piazzato gli emoticon che mostrano i bicipiti, accanto al nome del candidato: "forza Roberto!". "Grazie alla disponibilità di Roberto Gualtieri il Partito Democratico è in campo e offre una candidatura forte e autorevole al percorso delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) "Mi metto adi, con umiltà e orgoglio.del 20 giugno. Costruiamo insieme il futuronostra: io ci sono!". Lo scrive su Twitter l'ex ministro Robertoannunciando la sua corsa allatura per il Campidoglio. A stretto giro, il segretario del Pd Enrico Letta ha rilanciato su Twitter l'annunciotura. Sopra il post dell'ex ministro, Letta ha piazzato gli emoticon che mostrano i bicipiti, accanto al nome delto: "forza Roberto!". "Grazie alla disponibilità di Robertoil Partito Democratico è in campo e offre unatura forte e autorevole al percorso delle ...

petergomezblog : Roma, Conte blinda Raggi: “È la candidata del M5s, al ballottaggio dialogo privilegiato col Pd”. Gualtieri: “Mi can… - sole24ore : Sindaco di Roma:?Gualtieri si candida alle primarie Pd e Conte rilancia la Raggi - Agenzia_Ansa : Nella battaglia per il Campidoglio in campo anche l'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri: 'Mi metto a dispos… - CCacciarelli : RT @italia_europea: A #Roma vicenda (tragi)comica: #Conte benedice #Raggi e impone rottura col #Pd (che quindi riscopre #Gualtieri e fissa… - manu_etoile : RT @martinoloiacono: A Roma stanno facendo rosolare il povero Gualtieri, in attesa che Zingaretti scenda in campo. Nel frattempo il centrod… -