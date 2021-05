Roma, Gualtieri si candida: “A disposizione della città, partecipo alle primarie” (Di domenica 9 maggio 2021) “Mi metto a disposizione di Roma, con umiltà e orgoglio. partecipo alle primarie del 20 giugno. Costruiamo insieme il futuro della nostra città: io ci sono!”. Lo scrive su Twitter l’ex ministro Roberto Gualtieri annunciando la sua corsa alla candidatura per il Campidoglio. A stretto giro, il segretario del Pd Enrico Letta ha rilanciato su Twitter l’annuncio della candidatura di Gualtieri. Sopra il post dell’ex ministro, Letta ha piazzato gli emoticon che mostrano i bicipiti, accanto al nome del candidato: “forza Roberto!”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 maggio 2021) “Mi metto adi, con umiltà e orgoglio.del 20 giugno. Costruiamo insieme il futuronostra: io ci sono!”. Lo scrive su Twitter l’ex ministro Robertoannunciando la sua corsa allatura per il Campidoglio. A stretto giro, il segretario del Pd Enrico Letta ha rilanciato su Twitter l’annunciotura di. Sopra il post dell’ex ministro, Letta ha piazzato gli emoticon che mostrano i bicipiti, accanto al nome delto: “forza Roberto!”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

