Roma, Fuzato chiama Mourinho: «Sono pronto per fare il titolare» (Di domenica 9 maggio 2021) Daniel Fuzato, portiere della Roma, ha parlato al termine del match vinto contro il Crotone Daniel Fuzato ha parlato ai microfoni di Roma TV al termine del match vinto contro il Crotone. Le dichiarazioni del portiere giallorosso. «Sono al mio terzo anno, cerco sempre di migliorare. Due partite importanti, non facili dopo che non giochi da tanto. Ringrazio il mister. Sono pronto per fare il titolare e avere continuità, ma davanti a me ci Sono due grandi portieri. Io cerco di fare il mio meglio quando gioco». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Daniel, portiere della, ha parlato al termine del match vinto contro il Crotone Danielha parlato ai microfoni diTV al termine del match vinto contro il Crotone. Le dichiarazioni del portiere giallorosso. «al mio terzo anno, cerco sempre di migliorare. Due partite importanti, non facili dopo che non giochi da tanto. Ringrazio il mister.perile avere continuità, ma davanti a me cidue grandi portieri. Io cerco diil mio meglio quando gioco». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : FUZATO: “Sono pronto per fare il titolare, ringrazio Fonseca per la fiducia” #Asr #Asroma #Dajeroma #Forzaroma… - forzaroma : #Fuzato: 'Cerco di fare del mio meglio. Felice per non aver preso gol' #ASRoma - siamo_la_Roma : ?? #Fuzato al termine di #RomaCrotone ?? 'Futuro alla #Roma? Provo a farmi trovare pronto” ?? Le dichiarazioni del… - romanewseu : #Fuzato: “Un portiere ha bisogno di giocare, ringrazio il Mister. Futuro alla Roma? Provo a farmi trovare pronto”… - LAROMA24 : Roma-Crotone, FUZATO: «Grazie a Fonseca per la fiducia» #AsRoma -