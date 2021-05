Roma, esordio per Bove: "Emozione fortissima e punto di partenza" (Di domenica 9 maggio 2021) Roma - Serviva sbloccarla per dilagare . Tutto facile per la Roma di Paulo Fonseca che dopo essere passata in vantaggio ad inizio secondo tempo con Borja Mayoral ha trovato gli spazi per segnare altre ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 maggio 2021)- Serviva sbloccarla per dilagare . Tutto facile per ladi Paulo Fonseca che dopo essere passata in vantaggio ad inizio secondo tempo con Borja Mayoral ha trovato gli spazi per segnare altre ...

Advertising

CristinaNcl : Novak Djokovic e Fiorello: la sfida sul campo da tennis Il tennista serbo, numero uno al mondo, si allena in compa… - sportli26181512 : #Roma, esordio per Bove: “Emozione fortissima e punto di partenza”: Le parole del baby giallorosso al termine del m… - gilnar76 : BOVE: “Emozione grandissima, sognavo questo esordio fin da piccolo. La dedico alla mia famiglia” #Asr #Asroma… - romanewseu : Roma, #Bove: “Emozionato per l’esordio. E’ un punto di partenza per arrivare lontano” - forzaroma : #Bove: 'L'esordio è un'emozione grandissima, spero sia un punto di partenza' #ASRoma -