Roma | edicola confiscata alla criminalità diventa un centro culturale | “Qui faremo laboratori gratuiti aperti a tutti”

(Di domenica 9 maggio 2021) Incontri, esposizioni artistiche e. Sono queste alcune delle attività che si terranno all’interno di un’abbandonata diche ora riaprendo un. “L’del villaggio”, così è stato ribattezzato il chiosco oggetto di confisca a persone legatemafia, nasce dall’idea dell’associazione Falegnameria K Alma in collaborazione con il primo municipio, l’Accademia di Belle Arti, lo spazio del Villaggio Globale e della Città dell’altra Economia e si trova negli spazi del Campo Boario di. ”Il progetto nasce circa un anno fa – racconta Gabriella Guido, dell’associazione Falegnameria K Alma – dopo la confisca, l’era rimasta in stato di ...

Advertising

marcotravaglio : ZINGALETTA Tra le notizie stupefacenti delle ultime ore, la più stupefacente è il pressing di Letta sul suo predece… - fattoquotidiano : Lunedì mattina la Regione Lazio, salvo colpi di scena, commissarierà il Comune di Roma sul fronte dei rifiuti. Il C… - maximchd : RT @tempoweb: ? Il miracolo di #Zingaretti, ha moltiplicato le poltrone ? La #Meloni svela le telefonate di #Conte sul #Covid ? Assalto ai… - angiuoniluigi : RT @tempoweb: ? Il miracolo di #Zingaretti, ha moltiplicato le poltrone ? La #Meloni svela le telefonate di #Conte sul #Covid ? Assalto ai… - ForzaGiorgia2 : RT @tempoweb: ? Il miracolo di #Zingaretti, ha moltiplicato le poltrone ? La #Meloni svela le telefonate di #Conte sul #Covid ? Assalto ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma edicola

Il Fatto Quotidiano

È un bel posto, come tutta l'Italia: vedereè stato bellissimo da cristiana e ovviamente amo ... Leggi qui il GdB inoggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una ...... Tripoli spara con motovedette donate da17.0.1 L'intervista. Carlotta Natoli 18 "John Wayne ... il tuo contributo è fondamentale 21.0.1 Articolo Precedente 22 Insul Fatto Quotidiano del 8 ...Tutta la rassegna stampa in un clic LA GAZZETTA DELLO SPORT – Mourinho, contratto da record a 7 milioni. Musso, Akè e Sabitzer: la nuova spina dorsale della Roma di Mourinho. IL CORRIERE DELLO SPORT – ...Periodi davvero diversi quelli di Zagarolo e Marino. I rossoblù di coach Lettieri trovano il quinto successo nelle ultime sei tra prima e seconda fase (con tre incontri finiti al tie break, due vinti ...