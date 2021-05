Risultati e classifica Serie A | il Sassuolo sbanca Marassi

(Di domenica 9 maggio 2021)A LIVE: tutti gli aggiornamenti della 35esima giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla 35esima giornata diA che avrà luogo nel weekend tra 8 e 9 maggio: tutti i, lae i marcatori delle partite. Si parte con gli anticipi Spezia-Napoli e Udinese-Bologna, si chiude con la sfida Champions League tra Juventus e Milan Sabato 8 maggio Spezia-Napoli 1-4 (15? Zielinski, 23? Osimhen, 44? Osimhen, 63? Piccoli, 79? Lozano)Udinese-Bologna 1-1 (23? De Paul, 81? rig. Orsolini)Inter-Sampdoria 5-1 (4? Gagliardini, 26? Sanchez, 35? Keita, 36? Sanchez, 62? Pinamonti, 70? rig. Lautaro)Fiorentina-Lazio 2-0 (32? Vlahovic, 89? Vlahovic) Domenica 9 maggio Genoa-1-2 (14? ...

Advertising

marinabeccuti : Serie A, la classifica aggiornata. Genoa rischia, Sassuolo supera la Roma - Torinogranatait : Serie A, la classifica aggiornata. Genoa rischia, Sassuolo supera la Roma - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - mana030312 : @marcomempi @OfficialSSLazio L'hai persa quando hai deciso che in questa squadra ci debbano essere 12/13 titolari e… - Rayo_Italia : #Cantera #TerceraDivisión | Risultati della sesta giornata del gruppo 7C (fase de ascenso) e classifica finale: -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati classifica

Calcio News 24

...a pari punti gli scontri diretti sarebbero favorevoli al Monza (3 - 0 e 3 - 1 i duetra ... In caso di arrivo a pari punti a restare fuori sarà la Spal, a causa di una peggioravulsa....livello con ambizioni altrettanto alte e che punta al miglior piazzamento possibile in. ... Abbiamo fatto fatica ad esprimerci a buoni livelli e con buonilontano da casa, spero che ...-1 al gran finale. Domani, alle 14, inizia l’ultima giornata di Serie B, e tanto c’è ancora da scrivere. L’Empoli è già sicuro ...Calcio d'inizio alle ore 20.45 a Torino. All'andata finì 3-1 per i bianconeri. Ronaldo contro Ibrahimovic: è sfida nella sfida ...