"Rigore assoluto, fede mai ostentata e martirio quotidiano": Michele Emiliano racconta Rosario Livatino (Di domenica 9 maggio 2021) Il governatore fu collega del magistrato ucciso: erano gli anni della Stidda. E per la prima volta ripercorre il tempo trascorso con lui: "Un pezzo della mia vita che sanguina ancora" Leggi su repubblica (Di domenica 9 maggio 2021) Il governatore fu collega del magistrato ucciso: erano gli anni della Stidda. E per la prima volta ripercorre il tempo trascorso con lui: "Un pezzo della mia vita che sanguina ancora"

Ultime Notizie dalla rete : Rigore assoluto "Rigore assoluto, fede mai ostentata e martirio quotidiano": Michele Emiliano racconta Rosario Livatino Aveva 29 anni, Michele Emiliano , quando era solo il dottore e non il governatore, quando nel luglio del 1988 arrivò da uditore giudiziario alla procura di Agrigento e lo accolse quel magistrato ...

