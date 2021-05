“Rifkin’s Festival” | i sogni di Woody Allen tra cinema e realtà

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 9 maggio 2021) “Isono pellicole di celluloide” e “” ne esaudisce parecchi. La nuova commedia romantica diè realistica, seppur il suo personaggio principale cerchi in tutti i modi di evadere dal quotidiano per ritrovarsi in un mondo all’altezza delle sue aspettative, quello raccontato dai grandi registi del passato.omaggia ileuropeo senza troppi giri di parole e con immagini iconiche, dichiarando fin da subito il suo amore per il Neorealismo, in principio rivoluzionaria alternativa all’onnipresente lieto fine di Hollywood. La firma diè inconfondibile. La trama è lineare e le azioni dei personaggi non hanno l’intento di sorprendere. E’ ancora una volta l’esistenzialismo a emergere dai ...