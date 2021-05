Rientrata in Italia la famiglia toscana bloccata in India per adottare una bambina: "Può iniziare una nuova vita" (Di domenica 9 maggio 2021) A causa del Covid la famiglia era bloccata in India dove il 19 aprile era andata per adottare una bambina. Grazie alle donazioni e ai finanziamenti arrivati da tutta Italia hanno potuto viaggiare a bordo di un volo sanitario attrezzato per il bio-contenimento con la loro figlia Leggi su repubblica (Di domenica 9 maggio 2021) A causa del Covid laeraindove il 19 aprile era andata peruna. Grazie alle donazioni e ai finanziamenti arrivati da tuttahanno potuto viaggiare a bordo di un volo sanitario attrezzato per il bio-contenimento con la loro figlia

