Ricordate Benedetta Massola | la ragazza di Gerry Scotti dalle origini nobili? Ecco oggi che fine ha fatto

(Di domenica 9 maggio 2021) Cheha, la letterina di Passaparola? Andiamo a scoprirlo insieme(Instagram)è figlia di un nobiluomo di nome Aleramo, il quale è discendente dei baroniTaliacarne. Nata sulla riviera ligure, è cresciuta in quei luoghi, per l’esattezza in un piccolo comune in provincia di La Spezia chiamato Levanto. Ben presto però ha capito quale fosse il sogno della sua vita: entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Da questo ne è derivata la scelta di trasferirsi a Milano, dove ancora adolescente ha partecipato a dei concorsi di bellezza, i quali le hanno permesso di apparire in alcuni spot pubblicitari. Poco ...

Advertising

carlo_tommasi : ? Osservate come la geniale scrittrice ?????????????????? ???? ???????? smaschera con elegante stile la menzogna che è intorno a… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate Benedetta

RicettaSprint

...Sabrina Ghio? Eccola oggi, dopo Uomini e Donne: com'è diventata Leggi anche ??>Rossi non sta nella pelle - L'annuncio a sorpresa - Gioia per i fan Grandi ritorni nella soap ...... detto Trilussa: Q uann'ero regazzino, mamma mia me diceva: ", fijolo, quanno te senti ... Come me sento veramente solo io prego la Madonnae l'anima mia da sola pija er volo.L'ex centralinista del Giornale di Sicilia, che non si è mai sposata, festeggia il compleanno con le coinquiline e le operatrici della casa di riposo dove risiede. Per lei un altro record: da 52 anni ...A 70 anni dalla nascita, martedì 11 maggio, una targa commemorativa sarà apposta sulla casa natale di Salvatore Toma, in via Trento Trieste ...