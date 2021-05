Ricetta del dolce per la festa della mamma: la cheesecake alla fragole irresistibile (Di domenica 9 maggio 2021) La festa della mamma è un’occasione speciale per dimostrare tutto l’affetto e il riconoscimento alle nostre mamme. A volte per farlo bastano dei gesti semplici, come un dolce fatto in casa con tutto l’amore possibile. Perché non cimentarsi, allora, nella preparazione di un dessert fresco, senza cottura o con prodotti stagionali? Ecco la nostra Ricetta … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 9 maggio 2021) Laè un’occasione speciale per dimostrare tutto l’affetto e il riconoscimento alle nostre mamme. A volte per farlo bastano dei gesti semplici, come unfatto in casa con tutto l’amore possibile. Perché non cimentarsi, allora, nella preparazione di un dessert fresco, senza cottura o con prodotti stagionali? Ecco la nostra… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

nonmipare : RT @lacagacazzi: Mi sono messo a pelare 102 spicchi d’aglio per una nuova ricetta. Quasi alla fine del lavoro mi sono accorta che la ricett… - chiarabarbagli : RT @lacagacazzi: Mi sono messo a pelare 102 spicchi d’aglio per una nuova ricetta. Quasi alla fine del lavoro mi sono accorta che la ricett… - bassairpinia : ALMANACCO DEL GIORNO. Domenica, 9 Maggio 2021 - - ComeLava : @Camy_Britty I ricordi quelli indelebili. Che poi hanno fatta na insalatina del cazzo dicendo che era una ricetta… - botero1960 : Provato il nuovo microonde con la ricetta standard del ciambellone. Non ci avrei scommesso un euro e invece … -