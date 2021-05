Resident Evil Village ecco l' attrice che presta voce e ' corpo' all' amata Lady Dimitrescu

(Di domenica 9 maggio 2021)è uscito da pochissimi giorni, ma esiste già chi ha portato a termine l'avventura horror di Capcom. Questo significa che, finalmente, possiamo ammirare i titoli di coda e scoprire quali attori hannoto la loroe il loro, per portare in vita i personaggi del gioco. Inutile nasconderlo: molti giocatori vogliono solo sapere chi è la persona "responsabile" di Alcina, l'ammaliante donna di 3 metri che ha fatto innamorare tutti fin dal primo reveal. Ora, finalmente, lo sappiamo. Leggi altro...

A tutti fan diche non hanno ancora la possibilità di provare Village , segnaliamo che tra le offerte di maggio su Nintendo eShop sono disponibili molti episodi del franchise survival ...Village è appena arrivato sugli scaffali per la felicità di tutti i fan della saga survival horror di Capcom, tuttora alle prese con la scoperta di segreti ed easter egg: proprio oggi, ...Capcom e G Fuel stanno collaborando per creare l'integratore "sangue di vergine" dedicata al villain più famoso di Resident Evil Village.L'attrice Maggie Robertson ha svelato ufficialmente il suo ruolo nel motion capture e nel doppiaggio di Lady Dimitrescu, uno dei personaggi più amati di Resident Evil Village.