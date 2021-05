Report allenamento, Napoli al lavoro per preparare la sfida all’Udinese: terapie per Mertens (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo la vittoria convincente contro lo Spezia, il Napoli stamattina ha ripreso gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano la sfida contro l’Udinese in programma martedì alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito il Report dell’allenamento: “La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico sul campo 2. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, sono stati impegnati in una prima fase di torello e passing drill. Di seguito esercitazione tecnica e partitina a campo ridotto. Mertens ha svolto terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo la vittoria convincente contro lo Spezia, ilstamattina ha ripreso gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano lacontro l’Udinese in programma martedì alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito ildell’: “La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri hanno svoltodi scarico sul campo 2. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, sono stati impegnati in una prima fase di torello e passing drill. Di seguito esercitazione tecnica e partitina a campo ridotto.ha svoltoe le sue condizioni saranno valutate quotidianamente”.

