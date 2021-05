Regione Lazio | esauriti gli slot prenotabili per il mese di maggio del vaccino Pfizer

(Di domenica 9 maggio 2021) Laha comunicato che ha terminato glidiper ildi. Stesso problema in Campania: esaurite le scortepernel. Penuria anche in Campania su Notizie.it.

Lapiù colpita è la Lombardia con 1.326 casi positivi seguita da Campania (1.232),(788), Toscana (713), Emilia Romagna (650) Puglia (646). IL BOLLETTINO DI OGGI () Il totale dei casi ..."La situazione che si verrebbe a creare (uniti ine avversari a Roma con Zingaretti come ...sulla tenuta dell'attuale maggioranza regionale e su scenari di future alleanze nel".Sono 1.326 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 39.298 tamponi effettuati, su un totale di 9.867.304 da inizio emergenza.E’ quanto emerge dai dati del bollett ...Sono 8.292 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 10.176) a fronte di 226.006 tamponi effettuati, su un totale di 61.097.024 da inizio emergenza. E' quanto emerge dai dati del bollettino del mini ...