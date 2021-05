(Di domenica 9 maggio 2021) Federare idelle regioni meridionali per impedire che ilPlan si trasformi in un’occasione perduta. E’ l’ambizioso progetto annunciato da Movimento(Mmf), da oggi nuova realtà politica del Paese nata da un appello di Claudio, storico esponente del Partito socialista italiano, e firmato da un centinaio di personalità provenienti dal mondo imprenditoriale, politico, accademico e del volontariato. “su progetti, a”, spiega all’Adnkronos, presidente di Mmf, a margine dell’Assemblea Costituente del Movimento. Due gli articoli delladi riferimento: il 117 che individua le materie di disciplina ...

italiaserait : Recovery, Signorile: “Con Mezzogiorno Federato uniamo poteri a Costituzione invariata” - zazoomblog : Recovery Signorile: “Con Mezzogiorno Federato uniamo poteri a Costituzione invariata” - #Recovery #Signorile:… - zazoomblog : Recovery: Signorile (Mmf) ‘da Taranto a Ponte stretto per destrutturare logiche autarchiche’ - #Recovery:… - TV7Benevento : Recovery: Signorile (Mmf), 'da Taranto a Ponte stretto per destrutturare logiche autarchiche'... - zazoomblog : Recovery: Signorile con Mezzogiorno Federato uniamo poteri a Costituzione invariata (2) - #Recovery: #Signorile… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Signorile

Adnkronos

Federare i poteri delle regioni meridionali per impedire che ilPlan si trasformi in un'occasione perduta. E' l'ambizioso progetto annunciato da Movimento ...da un appello di Claudio, ...... racconta all'Adnkronos il fondatore e presidente di Mmf, Claudioindicando anche un'altra vecchia "aspirazione e necessità: il Canale di Suez, naturale sbocco per l'Europa ed il ...Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Il polo tecnologico ed ambientale di Taranto, il ponte sullo stretto di Messina e l'area metropolitana di Napoli con Bagnoli, "per restituire il Mare a Napoli". Sono i tre p ...'Guardiamo allo stato attuale ad articolo 117, in proiezione al 132. Regioni non capiscono urgenza del problema' ...