Real Madrid-Siviglia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Liga 2020/2021 (Di domenica 9 maggio 2021) Il Real Madrid ospita il Siviglia nel big match della 35^ giornata di Liga spagnola. I Blancos, dopo il pareggio tra Atletico e Barcellona, hanno la grande occasione per sorpassare i blaugrana e agganciare i "cugini" dei Colchoneros. Per farlo, però. dovranno battere gli andalusi, quarta forza del campionato. TV E streaming La sfida è in programma questa sera, domenica 9 maggio, all'Estadio Di Stefano e sarà trasmessa in diretta in streaming su Dazn, che ha i diritti in Italia della Liga spagnola. SportFace.

