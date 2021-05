Razzo cinese, rientro incontrollato vicino alle Maldive nell'Oceano Indiano: evitato impatto con l'Abruzzo (Di domenica 9 maggio 2021) rientro Razzo cinese, la Protezione Civile: 'L'Abruzzo tra le 9 regioni potenzialmente interessate' 7 maggio 2021 Si è concluso il rientro incontrollato del azzo cinese 'Lunga Marcia 5B nell'Oceano ... Leggi su chietitoday (Di domenica 9 maggio 2021), la Protezione Civile: 'L'tra le 9 regioni potenzialmente interessate' 7 maggio 2021 Si è concluso ildel azzo'Lunga Marcia 5B...

Advertising

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - trash_italiano : Il razzo cinese che cade sulle Maldive e non su di me - rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - potatos_sss : RT @91VMEDICINE: Cose successe durante la pausa di 18 mesi - c’è stata una pandemia mondiale - un lockdown -il reattore di Chernobyl si è… - LeteeOblio : RT @marcosalvati: Il razzo cinese alla fine ha scelto le Maldive. Che è un po' la morte che vorremmo fare tutti. -