Razzo cinese rientrato, pericolo scampato per l'Italia: ha "salutato" la Calabria in una delle sue ultime orbite (Di domenica 9 maggio 2021) Razzo cinese rientrato sull'Oceano Indiano, ha salutato l'Italia nell'ultimo passaggio Il secondo stadio del Razzo cinese Lunga Marcia 5B e' rientrato nell'atmosfera all'alba su un punto dell'Oceano Indiano vicino alle isole Maldive. In una delle sue ultime orbite ha salutato l'Italia, sorvolando la Sardegna e la Calabria senza alcun rischio, per spostarsi verso Est. Il rientro e' avvenuto entro i limiti della finestra temporale prevista, che andava dalle 3,11 alle 5,11 italiane, mentre c'e' stata un'incertezza decisamente maggiore sul luogo del rientro, inizialmente indicato nel Nord Atlantico e successivamente nel Mediterraneo orientale.

