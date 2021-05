Razzo cinese, nessun impatto sull’Italia. La caduta nell’Oceano Indiano vicino alle Maldive (Di domenica 9 maggio 2021) Razzo cinese, nessun impatto sull’Italia. nessun interessamento di alcun tipo del territorio italiano. Il rientro ha interessato l’Oceano Indiano, in particolare, una zona ad ovest delle Maldive. Allarme rientrato, dunque: nessun frammento o detriti spaziali del Razzo cinese sull’Italia. La Protezione Civile dà l’annuncio che fa tirare un sospiro di sollievo a quanti sono stati col fiato sospeso. Una notizia ufficializzata tramite un comunicato sul suo sito. Oltre che una comunicazione accreditata dagli ultimi dati forniti dalla Agenzia Spaziale Italiana (ASI) al tavolo tecnico che ha seguito il rientro incontrollato in atmosfera del secondo stadio del lanciatore spaziale ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 9 maggio 2021)interessamento di alcun tipo del territorio italiano. Il rientro ha interessato l’Oceano, in particolare, una zona ad ovest delle. Allarme rientrato, dunque:frammento o detriti spaziali del. La Protezione Civile dà l’annuncio che fa tirare un sospiro di sollievo a quanti sono stati col fiato sospeso. Una notizia ufficializzata tramite un comunicato sul suo sito. Oltre che una comunicazione accreditata dagli ultimi dati forniti dalla Agenzia Spaziale Italiana (ASI) al tavolo tecnico che ha seguito il rientro incontrollato in atmosfera del secondo stadio del lanciatore spaziale ...

