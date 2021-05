Razzo cinese, l’impatto si avvicina: ansia al Sud Italia, ecco la previsione di Space-Track (Di domenica 9 maggio 2021) Notte di ansia per il Sud Italia, c’è apprensione per l’impatto dei frammenti del Razzo cinese Lunga Marcia 5B, in picchiata fuori controllo sulla Terra. Space-Track, sulla base dei dati del Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (Norad), nell’ultimo aggiornamento notturno ha ridotto ulteriormente la finestra temporale entro la quale si verificherà il rientro: il satellite dovrebbe schiantarsi sul nostro pianeta alle 04:04 (ora Italiana), o comunque in una finestra temporale compresa tra le 03:04 e le 05:04 della notte Italiana. L’area invece su cui avverrà il rientro, compresa fra 41,6 gradi di latitudine e 350,7 gradi di longitudine e cioè tra Nord America ed Europa. In base a quest’aggiornamento, per ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) Notte diper il Sud, c’è apprensione perdei frammenti delLunga Marcia 5B, in picchiata fuori controllo sulla Terra., sulla base dei dati del Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (Norad), nell’ultimo aggiornamento notturno ha ridotto ulteriormente la finestra temporale entro la quale si verificherà il rientro: il satellite dovrebbe schiantarsi sul nostro pianeta alle 04:04 (orana), o comunque in una finestra temporale compresa tra le 03:04 e le 05:04 della nottena. L’area invece su cui avverrà il rientro, compresa fra 41,6 gradi di latitudine e 350,7 gradi di longitudine e cioè tra Nord America ed Europa. In base a quest’aggiornamento, per ...

