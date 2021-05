Advertising

Giorno_Lecco : Ragni di Lecco, eletto il nuovo presidente: ha solo 31 anni - upclimbing : Due nuove vie ?? in Val Masino ?? con I Ragni di Lecco - Arrampicata Alpinism Climbing -

Ultime Notizie dalla rete : Ragni Lecco

IL GIORNO

, 9 maggio 2021 " Ha solo 31 anni ma il nuovo presidente di uno dei gruppi alpinistici più ... nato il 25 novembre 1990 a Erba dove vive, sabato sera è stato eletto presidente deidella ...Altro grande risultato per Beatrice Colli, 16enne atleta deidi. Nello straordinario Palasport di Pern, in Russia, a circa 1h30' di aereo da Mosca, lei e Juri Villa, altro giovane e promettente talento lecchese, hanno vestito i colori della ...Lecco, 9 maggio 2021 – Ha solo 31 anni ma il nuovo presidente di uno dei gruppi alpinistici più famosi al mondo. Luca Schiera, nato il 25 novembre 1990 a Erba dove vive, sabato sera è stato eletto pre ...La talentuosissima atleta dei Ragni di Lecco conferma le proprie potenzialità nei Campionati Europei svolti in Russia. In gara anche Juri Villa ...