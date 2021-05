Ragazza di 17 anni investita sulle strisce pedonali e trentenne tamponato in scooter: che paura sulle strade del capoluogo (Di domenica 9 maggio 2021) ANCONA - Due incidenti in rapida successione nel tardo pomeriggio lungo le vie del capoluogo: prima la macchina dei soccorsi con Croce Gialla e automedica si è attivata per un ragazzo di 30 anni ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 9 maggio 2021) ANCONA - Due incidenti in rapida successione nel tardo pomeriggio lungo le vie del: prima la macchina dei soccorsi con Croce Gialla e automedica si è attivata per un ragazzo di 30...

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza anni Caso Ciro Grillo. Insegnante surf: "La ragazza mi disse che le era successo qualcosa di brutto" ... così l'insegnante di kitesurf di Silvia, la ragazza che ha denunciato per stupro. Il 17 agosto ... Di quella giornata con Silvia non ricorda molto dopo due anni, ma al telefono racconta ai quotidiani di ...

Ragazza di 17 anni investita sulle strisce pedonali e trentenne tamponato in scooter: che paura sulle strade del capoluogo ANCONA - Due incidenti in rapida successione nel tardo pomeriggio lungo le vie del capoluogo: prima la macchina dei soccorsi con Croce Gialla e automedica si è attivata per un ragazzo di 30 anni caduto a terra dopo essere stato tamponato in sella al suo scooter lungo l'Asse: il giovane ha riportato un politrauma ed è stato portato per tutti i controlli del caso al pronto soccorso dell'...

30 Migliori Vestiti Ragazza 14 Anni Testato e Qualificato FPSGames.IT Nessun nuovo decesso in Trentino Alto Adige fino a domenica 9 maggio La situazione aggiornata in Regione. Trento/Bolzano – Per il sesto giorno consecutivo, non si registrano decessi da covid-19 in Trentino e a questa buona notizia si affiancano a ...

Gran Sasso, cade da 8 metri e perde i sensi: grave alpinista di 28 anni. Cade da 8 metri sul Gran Sasso e perde i sensi: grave alpinista di 28 anni. Il ragazzo era andato con altri due amici per un’arrampicata sul Gran Sasso, a Pizzo Intermesoli (Te), ...

