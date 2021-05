Qualificazioni Internazionali BNL d’Italia | niente main draw per Errani | Brancaccio e Cecchinato

(Di domenica 9 maggio 2021) Saramanca l’ingresso al tabellone principale agliBNL2021, perdendo nel turno decisivo dellecontro la slovena Polona Hercog, numero 10 del seeding. L’azzurra, dopo il successo del primo turno contro la britannica Watson, ha ceduto nettamente con il punteggio di 6-2 6-3 nel secondo e decisivo match. Una giornata storta per l’emiliana sul campo Pietrangeli: l’ex finalista del Roland Garros non è mai stata in partita e ha perso senza riuscire mai ad avvicinare l’avversaria.: TUTTI I RISULTATIda fare anche per l’azzurro Raulnel tabellone delle Quali maschile: il tennista di Torre del Greco ha perso con il punteggio di 5-7 4-6 con lo spagnolo Roberto Carballés Baena e non è riuscito a ...

Sara Errani è stata eliminata nel turno decisivo delleagliBNL d'Italia , WTA 1000 dotato di un montepremi di 1.577.613 dollari, che si disputano sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. La 34enne romagnola, n.113 del ......dalle ore 11.00 di oggi si potranno seguire i primi incontri deglid'Italia 2021 a Roma, naturalmente per ora siamo ancora in una fase ibrida tra il completamento delle...ROMA (ITALPRESS) - Finisce il sogno di Raul Brancaccio di qualificarsi per la prima volta in un main draw di un Masters 1000. Il 24enne di Torre del Greco, numero 354 ATP, in gara grazie alla wild car ...Svanisce il sogno di Raul Brancaccia di accedere al tabellone principale degli Internazionali d'Italia 2021. Il tennista di Torre del Greco, numero 354 del ranking, è stato sconfitto in due set dallo ...