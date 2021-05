Putin mostra i muscoli: 'C'è russofobia, difenderemo con fermezza gli interessi nazionali' (Di domenica 9 maggio 2021) In occasione della sfilata celebrativa della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, il presidente russo Valdimir Putin ha affermato: "La Russia difenderà sempre con fermezza i propri interessi ... Leggi su globalist (Di domenica 9 maggio 2021) In occasione della sfilata celebrativa della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, il presidente russo Valdimirha affermato: "La Russia difenderà sempre coni propri...

Advertising

globalistIT : - walter63631215 : RT @NFratoianni: Begli amici ha #Salvini: il regime di #Putin mostra ancora il proprio volto illiberale ed autoritario. Solidarietà al pre… - max_ronchi : Visto che al Consiglio d'Europa non conta niente, voleva mettersi in mostra almeno per fare le foto con Putin - GiuliaAngelax : RT @NFratoianni: Begli amici ha #Salvini: il regime di #Putin mostra ancora il proprio volto illiberale ed autoritario. Solidarietà al pre… - GloriaGaetano1 : RT @NFratoianni: Begli amici ha #Salvini: il regime di #Putin mostra ancora il proprio volto illiberale ed autoritario. Solidarietà al pre… -