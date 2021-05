PSG | brusca frenata con il Rennes | ora la vetta si allontana

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 maggio 2021) Il PSG frena in casa dele permette una piccola fuga al Lille: due giornate alla fine della stagione, -3 dal primo posto in Ligue 1 Il PSG paga lo scotto dell’eliminazione dalla Champions League e frena in casa del. Il rigore di Neymar non basta: la squadra di Genesio pareggia con Guirassy e fissa il risultato sul definitivo 1-1. Il pareggio pesa agli uomini di Pochettino, ora a meno tre dalladella Ligue 1 occupata dal Lille. A due giornate dalla fine, il PSG potrebbe dire addio al titolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.