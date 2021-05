Advertising

sportli26181512 : Primavera, Fiorentina-Genoa 0-2: decidono Conti e Serpe: I rossoblù, con questa vittoria, si riportano vicini alla… - ilnapolionline : PRIMAVERA 1 - Fiorentina-Genoa 0-2, colpo in toscana del 'grifone' - - gnomini : RT @buoncalcio: Fiorentina 0–2 Genoa Primavera: ritorno alla vittoria con Conti e Serpe - gnomini : RT @pianetagenoa: La Primavera vince! #FiorentinaGenoa 0-2 #Primavera1 #livematch - violanews : #Primavera1Tim La classifica si complica, 4^ sconfitta di fila per la #Fiorentina di #Aquilani -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera Fiorentina

FIRENZE - Il Genoa , batte lain trasferta 2 - 0 e sale a quota 32 punti, portandosi a sole 2 lunghezze dai playoff mentre la squadra viola resta a 24 con appena 2 punti di vantaggio sui playout a causa di 4 sconfitte e ...Nel finale Aquilani prova a mettere in campo altre forze fresche, ma lanon riesce a rispondere con efficacia nella metà campo rivale: di fatto null'altro arriva prima del ...Dopo la netta sconfitta per 5-0 contro la Lazio, la Fiorentina Primavera di Aquilani, cercava un pronto riscatto in casa contro il Genoa. I viola invece vengono sconfitti per 0-2 dalla squadra ligure.Bella e netta affermazione dei ragazzi di Mister Chiappino che battono la Fiorentina in trasferta con il punteggio di 0 - 2. La formazione Primavera rossoblù dominava la gara fin dalla ...