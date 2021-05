Prevenzione del melanoma | l’importanza di controllare i nei

Leggi su dilei

(Di domenica 9 maggio 2021) Cinque lettere. Le prime dell’alfabeto. Tenerle a mente può letteralmente salvarci la pelle, perché indicano le caratteristiche dain un neo e quindi arrivare alla diagnosi precoce del. A sta per asimmetria del neo, ovvero la sua crescita non uniforme. B sta per bordi: nelsono frastagliati, al contrario di un normale neo. La C indica il colore e ricorda come in unpossano essere presenti più sfumature di colore (marrone, nero, rosso, bianco). La D ricorda di prestare occhio alle dimensioni specie se il diametro della lesione supera i 6 millimetri, e cresce progressivamente. Le E infine segnala che un neo cambia nei suoi aspetti, cioè la sua evoluzione, o se cresce in alto (elevazione). Ovviamente stiamo parlando di informazioni generali. Ciò che conta è soprattutto ...