Premier League, il Manchester United batte l’Aston Villa in rimonta e tiene aperto il campionato (Di domenica 9 maggio 2021) Il Manchester United batte in rimonta l’Aston Villa nella 35esima giornata di Premier League 2020/2021. Al Villa Park termina 1-3. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Traoré al 24?, che trova un gran diagonale di sinistro imprendibile per Henderson. Lo United la ribalta nel secondo tempo. Al 52? Bruno Fernandes pareggia su rigore, dopo il fallo di Douglas Luiz su Pogba, e subito dopo, al 56?, Greenwood porta avanti i suoi con una gran rasoiata sul primo palo. All’87’, infine, Cavani chiude i conti con un colpo di testa su cross perfetto di Rashford. Con questo risultato, il campionato rimane aperto, anche se al Manchester City bastano tre punti per la ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Ilinnella 35esima giornata di2020/2021. AlPark termina 1-3. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Traoré al 24?, che trova un gran diagonale di sinistro imprendibile per Henderson. Lola ribalta nel secondo tempo. Al 52? Bruno Fernandes pareggia su rigore, dopo il fallo di Douglas Luiz su Pogba, e subito dopo, al 56?, Greenwood porta avanti i suoi con una gran rasoiata sul primo palo. All’87’, infine, Cavani chiude i conti con un colpo di testa su cross perfetto di Rashford. Con questo risultato, ilrimane, anche se alCity bastano tre punti per la ...

