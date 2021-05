Preghiera per la Mamma nel giorno della sua Festa (Di domenica 9 maggio 2021) Nel giorno della Festa della Mamma, preghiamo per tutte le mamme che, sull’esempio di Maria, si prendono cura ogni giorno dei loro figli. Essere Mamma non è semplice, ancor più in questi tempi così angosciosi e difficili. Chiediamo che Dio protegga ogni madre nel suo compito e tutti i bambini, perché è proprio vero che L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 9 maggio 2021) Nel, preghiamo per tutte le mamme che, sull’esempio di Maria, si prendono cura ognidei loro figli. Esserenon è semplice, ancor più in questi tempi così angosciosi e difficili. Chiediamo che Dio protegga ogni madre nel suo compito e tutti i bambini, perché è proprio vero che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

