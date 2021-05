Preghiera della sera 9 Maggio 2021: “custodisci la mia lingua da ogni maldicenza” (Di domenica 9 maggio 2021) “custodisci la mia lingua da ogni maldicenza”. Con la Preghiera della sera di oggi Domenica chiediamo alla Santissima Trinità di concederci grazia e sostegno. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 9 maggio 2021) “la miada”. Con ladi oggi Domenica chiediamo alla Santissima Trinità di concederci grazia e sostegno. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

