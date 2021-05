Ponte sullo Stretto di Messina, Musumeci: “basta telenovele, l’opera si farà!” (Di domenica 9 maggio 2021) Il Ponte sullo Stretto è stato ribattezzato Ulisse dai presidente Musumeci e Spirlì “Il Ponte si farà. Lo vogliono i siciliani, serve al Paese. Si chiamerà Ulisse”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in una intervista alla Repubblica, edizione Palermo, in merito al collegamento stabile sullo Stretto. “Nell’incontro che abbiamo avuto con il presidente di Webuild, Pietro Salini, lo abbiamo ribadito: se servirà, siamo pronti anche a finanziarlo parzialmente. Ma la telenovela del Ponte deve finire”, ribatte il governatore. Musumeci si riferisce chiaramente al Project Financing, cioè una forma di finanziamento delle opere pubbliche o di pubblica utilità, fondata sull’utilizzo di risorse ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) Ilè stato ribattezzato Ulisse dai presidentee Spirlì “Ilsi farà. Lo vogliono i siciliani, serve al Paese. Si chiamerà Ulisse”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello, in una intervista alla Repubblica, edizione Palermo, in merito al collegamento stabile. “Nell’incontro che abbiamo avuto con il presidente di Webuild, Pietro Salini, lo abbiamo ribadito: se servirà, siamo pronti anche a finanziarlo parzialmente. Ma la telenovela deldeve finire”, ribatte il governatore.si riferisce chiaramente al Project Financing, cioè una forma di finanziamento delle opere pubbliche o di pubblica utilità, fondata sull’utilizzo di risorse ...

fattoquotidiano : Ponte sullo Stretto, il ministero dei Trasporti pubblica la relazione sull’opera: “Profonde motivazioni per realizz… - fattoquotidiano : PONTE SULLO STRETTO 'Profonde motivazioni per realizzarlo' - agorarai : Mario Tozzi, che negli anni si è occupato varie volte del ponte sullo Stretto di Messina, da esperto ci spiega perc… - matteoc1951 : RT @sologiuma: @JolietJackBlues @Mov5Stelle Tutto un gran da fare per risollevare il paese ma alla fine si tagliano i fondi alla sanità ter… - MarcoCampa10 : RT @confundustria: #Cancelleri: “Ponte sullo Stretto pronto in 10 anni, diventerà il simbolo della ripartenza” Se lo danno da realizzare a… -