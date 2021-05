Playoff Serie C, Palermo-Teramo: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 9 maggio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Palermo-Teramo, sfida in programma oggi alle 15:30, valevole per il primo turno dei Playoff di Serie C – Girone C. Il Palermo di Giacomo Filippi ospita, al Renzo Barbera, il Teramo di Massimo Paci nel primo turno dei Playoff di Serie C. Quello che andrà in scena oggi alle 15:30 sarà match tra la 7° e l’8° del girone C. I rosanero, meglio piazzati in classifica al termine della stagione regolare, hanno a disposizione due risultati su tre (vittoria o pareggio) per accedere al secondo turno. Gli abruzzesi, invece, devono necessariamente vincere per andare avanti. I precedenti stagionali parlano di una vittoria dei biancorossi per 2-0 e di un pareggio per 1-1, quindi tutto può succedere. Il pre gara di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 15:30, valevole per il primo turno deidiC – Girone C. Ildi Giacomo Filippi ospita, al Renzo Barbera, ildi Massimo Paci nel primo turno deidiC. Quello che andrà in scena oggi alle 15:30 sarà match tra la 7° e l’8° del girone C. I rosanero, meglio piazzati in classifica al termine della stagione regolare, hanno a disposizione due risultati su tre (vittoria o pareggio) per accedere al secondo turno. Gli abruzzesi, invece, devono necessariamente vincere per andare avanti. I precedenti stagionali parlano di una vittoria dei biancorossi per 2-0 e di un pareggio per 1-1, quindi tutto può succedere. Il pre gara di ...

