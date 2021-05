Playoff Serie C, Matelica-Sambenedettese: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 9 maggio 2021) Allo stadio Helvia Recina di Macerata va in scena il primo turno dei Playoff di Serie C Matelica-Sambenedettese, match fra l’ottava e la nona forza del Girone B. Il fischio d’inizio alla gara è in programma alle ore 17:30 di oggi. Al termine dei 90 minuti passerà il turno la vincitrice o, in caso di parità, la squadra meglio classificata. Il momento del Matelica I padroni di casa sono la vera sorpresa di questo girone: con 56 punti accumulati i marchigiani hanno potuto giocarsi il settimo posto con il Cesena fino all’ultima giornata, sfumato a causa della vittoria dei bianconeri contro l’Arezzo. Nonostante la seconda peggior difesa del girone (peggio di loro solo l’Arezzo ultimo), la squadra di Gianluca Colavitto si presenta ai Playoff da ottava grazie a un attacco molto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Allo stadio Helvia Recina di Macerata va in scena il primo turno deidi, match fra l’ottava e la nona forza del Girone B. Il fischio d’inizio alla gara è in programma alle ore 17:30 di oggi. Al termine dei 90 minuti passerà il turno la vincitrice o, in caso di parità, la squadra meglio classificata. Il momento delI padroni di casa sono la vera sorpresa di questo girone: con 56 punti accumulati i marchigiani hanno potuto giocarsi il settimo posto con il Cesena fino all’ultima giornata, sfumato a causa della vittoria dei bianconeri contro l’Arezzo. Nonostante la seconda peggior difesa del girone (peggio di loro solo l’Arezzo ultimo), la squadra di Gianluca Colavitto si presenta aida ottava grazie a un attacco molto ...

