Playoff Serie C, avanti Palermo e Grosseto (Di domenica 9 maggio 2021) Si sono chiusi i primi match dei Playoff di Serie C. Passano al turno successivo Palermo e Grosseto. I rosanero superano il Teramo grazie a due gol realizzati tutti nel primo tempo da Floriano e Luperini. Vittoria netta, invece, per il Grosseto che ha superato 4-1 il Lecco: per i toscani in rete Raimo, Sicurella e doppietta di Merola. Il gol della bandiera, per gli ospiti, è stato realizzato da Iocolano. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021) Si sono chiusi i primi match deidiC. Passano al turno successivo. I rosanero superano il Teramo grazie a due gol realizzati tutti nel primo tempo da Floriano e Luperini. Vittoria netta, invece, per ilche ha superato 4-1 il Lecco: per i toscani in rete Raimo, Sicurella e doppietta di Merola. Il gol della bandiera, per gli ospiti, è stato realizzato da Iocolano. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #LBASerieA Ultima giornata: programma, date, orari, diretta tv e streaming. Ancora da stabilire i piazzamenti playoff… - sportface2016 : #LBASerieA Ultima giornata: programma, date, orari, diretta tv e streaming. Ancora da stabilire i piazzamenti pla… - ILOVEPACALCIO : Playoff serie C, Palermo-Teramo 2-0. Gli highlights del match (VIDEO) - Ilovepalermocalcio - TgrRaiSicilia : Calcio serie C: play-off, Catania-Foggia in campo - ILOVEPACALCIO : Playoff serie C, il Foggia vince a Catania: i parziali dei primi tempi - Ilovepalermocalcio -