Playoff Serie C, Albinoleffe-Pontedera: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 9 maggio 2021) Per il primo turno dei Playoff di Serie C Albinoleffe-Pontedera è la sfida fra la settima e l’ottava classificata del Girone A. Il fischio d’inizio al match è in programma alle ore 17:30 di oggi allo stadio Città di Gorgonzola dove i blucelesti disputano le gare di casa in attesa del completamento dell’impianto di Zanica. Al termine dei 90 minuti passerà il turno la squadra vincitrice o, in caso di parità, la meglio classificata. Il momento dell’Albinoleffe L’Albinoleffe ha chiuso il campionato in crescendo vincendo 2-1 nell’ultimo turno sul campo del Lecco e collezionando 10 punti nelle ultime 4 che hanno permesso ai lombardi di tenere a debita distanza proprio il Pontedera. Con una sola sconfitta nelle ultime 9 gare (3-1 contro la Pro Vercelli) la squadra di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Per il primo turno deidiè la sfida fra la settima e l’ottava classificata del Girone A. Il fischio d’inizio al match è in programma alle ore 17:30 di oggi allo stadio Città di Gorgonzola dove i blucelesti disputano le gare di casa in attesa del completamento dell’impianto di Zanica. Al termine dei 90 minuti passerà il turno la squadra vincitrice o, in caso di parità, la meglio classificata. Il momento dell’L’ha chiuso il campionato in crescendo vincendo 2-1 nell’ultimo turno sul campo del Lecco e collezionando 10 punti nelle ultime 4 che hanno permesso ai lombardi di tenere a debita distanza proprio il. Con una sola sconfitta nelle ultime 9 gare (3-1 contro la Pro Vercelli) la squadra di ...

