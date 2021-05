Pirlo: “Nessuna resa. Ho parlato con il presidente sia prima che dopo la partita” (Di domenica 9 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa nel post partita, Andrea Pirlo ha parlato della situazione in casa Juve: “resa? No, ho intrapreso questo lavoro con grande entusiasmo sapendo di andare incontro a delle difficoltà. Lavorerò fino alla fine finché mi sarà consentito. La mia voglia di allenare non cambia e continuerò a farlo. Se ho parlato col presidente? Non mi aspetto niente, ho parlato sia prima che dopo la partita. Sona a disposizione, sono l’allenatore della Juventus ed è la società che prenderà le proprie decisioni”. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa nel post, Andreahadella situazione in casa Juve: “? No, ho intrapreso questo lavoro con grande entusiasmo sapendo di andare incontro a delle difficoltà. Lavorerò fino alla fine finché mi sarà consentito. La mia voglia di allenare non cambia e continuerò a farlo. Se hocol? Non mi aspetto niente, hosiachela. Sona a disposizione, sono l’allenatore della Juventus ed è la società che prenderà le proprie decisioni”. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

