Pippo Inzaghi: “Siamo delusi perché l’arbitro ha detto che il tocco c’è stato ma lieve. Superiori al Cagliari. Vorremmo retrocedere con le nostre gambe” (Di domenica 9 maggio 2021) Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro il Cagliari. Sul rigore negato: “Siamo molto delusi, le immagini sono lampanti. l’arbitro mi ha detto che il tocco c’è stato ma lieve. Se l’arbitro dice che il tocco c’è stato, il VAR non può intervenire. retrocedere così è brutto, noi Vorremmo farlo con le nostre gambe, non così. Io voglio solo fare i complimenti ai ragazzi, hanno dominato la partita e meritavano la vittoria. La squadra ha avuto cuore e anima, sono orgoglioso della prestazione. Con questo spirito e con questa voglia non partiamo secondi a nessuno. I ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021) Filippo, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro il. Sul rigore negato: “molto, le immagini sono lampanti.mi hache ilc’èma. Sedice che ilc’è, il VAR non può intervenire.così è brutto, noifarlo con le, non così. Io voglio solo fare i complimenti ai ragazzi, hanno dominato la partita e meritavano la vittoria. La squadra ha avuto cuore e anima, sono orgoglioso della prestazione. Con questo spirito e con questa voglia non partiamo secondi a nessuno. I ...

