Pioli: “Il Milan è stato per tanto tempo la squadra migliore in Italia per lo spirito” (Di domenica 9 maggio 2021) Stefano Pioli ha parlato a Sky della situazione del Milan dopo la vittoria del Milan in casa della Juventus per 3-0: “Sono sempre attento alle vostre valutazioni. spirito, sacrificio e collaborazione. Sotto questi punti di vista siamo stati i migliori in Italia per molto tempo. Stanchezza mentale e i tanti impegni ci hanno poi penalizzato. Sapevamo che dovevamo portare in campo una prestazione diversa e lo abbiamo fatto. La Juventus sta cambiando il tipo di costruzione ultimamente. Non sapevo come avrebbero costruito. Noi volevamo essere compatti e poter essere aggressivi con le circostanze giuste. Ci siamo abbassati bene e abbiamo rischiato poco. Abbiamo ritmo, spirito e qualità. Siamo una squadra che si può giocare la Champions. Guardiola gioca senza ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021) Stefanoha parlato a Sky della situazione deldopo la vittoria delin casa della Juventus per 3-0: “Sono sempre attento alle vostre valutazioni., sacrificio e collaborazione. Sotto questi punti di vista siamo stati i migliori inper molto. Stanchezza mentale e i tanti impegni ci hanno poi penalizzato. Sapevamo che dovevamo portare in campo una prestazione diversa e lo abbiamo fatto. La Juventus sta cambiando il tipo di costruzione ultimamente. Non sapevo come avrebbero costruito. Noi volevamo essere compatti e poter essere aggressivi con le circostanze giuste. Ci siamo abbassati bene e abbiamo rischiato poco. Abbiamo ritmo,e qualità. Siamo unache si può giocare la Champions. Guardiola gioca senza ...

