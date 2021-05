Pilota di parapendio precipita nel bosco | elitrasportato in ospedale

Advertising

AgenziaOpinione : SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * MONTE BIAENE (ROVERETO): “ PILOTA DI PARAPENDIO CADE, ELITRASPORTATO ALL’OSPEDALE “… - soccorsoalpinot : +++ Comunicato +++ Intervento in soccorso di un pilota di parapendio in Vallagarina. @dpcpat1 -

Ultime Notizie dalla rete : Pilota parapendio

Nordest24.it

Così, davanti agli occhi atterriti di amici e colleghi, ha perso la vita Federico Baratto, 51 anni,esperto die istruttore, ex campione italiano, residente a Padova. Sull'incidente,...Undidi Riva del Garda del 1961 è precipitato tra il monte Biaene e il capitello di San Bernardo (a ovest di Rovereto), finendo a terra in una zona boschiva a una quota di circa 1.200 ...Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale, ha attivato la Stazione di competenza Vallagarina e ha chiesto l'inte ...Il pilota ha perso il controllo poco dopo il decollo ed è finito a terra, in mezzo agli arbusti. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 di domenica 9 maggio, in Vallagarina ...