Pillole velenose sull’Isola | la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 8 | “Da quest’isola | fuori solo per infortunio!”

(Di domenica 9 maggio 2021) Un’altra settimanadei famosi è passata e un altro naufrago si è ritirato per infortunio. Quest’anno è un’ecatombe, mamma mia. Prima Braida ritirato perché purtroppo i genitori anziani hanno contratto il covid, poi Brando Giorgi e il distacco della retina, passando a Elisa Isoardi con anche per lei un problema all’ occhio, arrivando a Paul Gascoigne e la demolizione di una spalla , per finire questa settimana con Ubaldo che si è spezzato tre denti, e che da giorni era imbottito di antibiotici e antidolorifici, ma che a stomaco vuoto non erano il massimo.. per lui sono davvero dispiaciuta perché era il mio raggio di sole in mezzo a quella mosceria, la mia dose di trash settimanale, aspettavodi vedere lui e i suoi scazzi contro Rosolino e se rimaneva per me finiva a mazzate tra i due???. Ubaldo mi mancheraiOrmai da quest’ isola si ...