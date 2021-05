Piera Detassis chi è la giornalista, saggista e critica cinematografica (Di domenica 9 maggio 2021) Sono nati nel 1955 i Premi David di Donatello per il cinema. Hanno visto la luce sull’esempio degli Oscar americani, ma con una statuetta molto più antica scolpita a Firenze dal maestro del Rinascimento e riprodotta oggi dagli artigiani toscani. In questi sessantasei anni di storia, Piera Detassis è la prima donna presidente e direttore artistico dell’Accademia del cinema italiano che assegna i riconoscimenti. La serata di premiazione 2021 va in diretta su Raiuno, l’11 maggio: conduce Carlo Conti. «Sono molto grata a lui e a tutta la squadra della Rai che ci appoggia», commenta la Detassis che è alla sua quarta edizione dei David. «Ormai ci sono molte donne ai vertici di istituzioni anche più impegnative della mia, come l’Istituto Luce Cinecittà, ma il nostro Paese resta comunque in ritardo sulla parità di genere». La carriera di ... Leggi su newsitaliane (Di domenica 9 maggio 2021) Sono nati nel 1955 i Premi David di Donatello per il cinema. Hanno visto la luce sull’esempio degli Oscar americani, ma con una statuetta molto più antica scolpita a Firenze dal maestro del Rinascimento e riprodotta oggi dagli artigiani toscani. In questi sessantasei anni di storia,è la prima donna presidente e direttore artistico dell’Accademia del cinema italiano che assegna i riconoscimenti. La serata di premiazione 2021 va in diretta su Raiuno, l’11 maggio: conduce Carlo Conti. «Sono molto grata a lui e a tutta la squadra della Rai che ci appoggia», commenta lache è alla sua quarta edizione dei David. «Ormai ci sono molte donne ai vertici di istituzioni anche più impegnative della mia, come l’Istituto Luce Cinecittà, ma il nostro Paese resta comunque in ritardo sulla parità di genere». La carriera di ...

Ultime Notizie dalla rete : Piera Detassis Detassis, ho rifiutato di creare David a migliore regista donna Lo dice Piera Detassis, presidente dell'Accademia dei David di Donatello in un'intervista su Variety. "C'è meno paura - aggiunge - le vaccinazioni hanno avuto un'accelerazione. Il mio unico desiderio ...

David speciale alla Bellucci icona bellezza italiana ... con in più la devozione del cinema francese dalla sua parte - così Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Il David Speciale a Monica Bellucci - ...

Piera Detassis: "Premio ad hoc per registe donne? Mi sono rifiutata" l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Diego Abatantuono riceverà il David Speciale David Di Donatello: premio Speciale a Diego Abatantuono. Il riconoscimento sarà assegnato l’11 maggio in occasione della cerimonia di premiazione Diego Abatantuono riceverà il David Speciale nel corso ...

A Sandra Milo il David di Donatello alla carriera Assegnato a Sandra Milo il David di Donatello alla carriera: l’attrice “simbolo della femminilità” ha lavorato per registi del calibro di Fellini, Pietrangeli e Rossellini L’attrice Sandra Milo riceve ...

