Piccinini: “La Juventus ha preso Sarri perché tutti osannavano il gioco del Napoli” (Di domenica 9 maggio 2021) Sandro Piccinini ha parlato in diretta a Sky in merito alla sconfitta della Juventus per 0-3 in casa contro il Milan. Il noto giornalista ha detto la sua anche sulla scelta dei bianconeri di affidare la panchina a Sarri lo scorso anno: “Io non so chi allenerà la Juventus l’anno prossimo ma dubito che sarà Pirlo. Si comincia a parlare di rivoluzione Juve. Morata suppongo che andrà via. La Juventus aveva preso Sarri per il post Allegri ma sembra essere stata una scelta fatta solo perché a quei tempi tutti osannavano il gioco del Napoli”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 maggio 2021) Sandroha parlato in diretta a Sky in merito alla sconfitta dellaper 0-3 in casa contro il Milan. Il noto giornalista ha detto la sua anche sulla scelta dei bianconeri di affidare la panchina alo scorso anno: “Io non so chi allenerà lal’anno prossimo ma dubito che sarà Pirlo. Si comincia a parlare di rivoluzione Juve. Morata suppongo che andrà via. Laavevaper il post Allegri ma sembra essere stata una scelta fatta soloa quei tempiildel”.

