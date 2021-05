Pescara-Salernitana, la figlia dell’allenatore degli abruzzesi aggredita nella città campana alla vigilia del match che può valere la Serie A (Di domenica 9 maggio 2021) Minacciata e aggredita alla vigilia di Pescara-Salernitana con “spintoni e calci affinché il papà capisca”. Protagonista suo malgrado della violenza è stata Paola Grassadonia – figlia 18enne di Gianluca, allenatore della squadra abruzzese – che vive con la madre a Salerno, città di cui è originario l’ex giocatore del Cagliari. A denunciarlo è stata la moglie del tecnico del Pescara, che lunedì affronterà la Salernitana in un match che potrebbe valere la promozione in Serie A per i campani. “Dopo cinque giorni di minacce e insulti dirette alla nostra famiglia, la follia consumatasi questa sera è intollerabile”, ha esordito Annabella Castagna, moglie di Grassadonia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Minacciata edicon “spintoni e calci affinché il papà capisca”. Protagonista suo malgrado della violenza è stata Paola Grassadonia –18enne di Gianluca, allenatore della squadra abruzzese – che vive con la madre a Salerno,di cui è originario l’ex giocatore del Cagliari. A denunciarlo è stata la moglie del tecnico del, che lunedì affronterà lain unche potrebbela promozione inA per i campani. “Dopo cinque giorni di minacce e insulti direttenostra famiglia, la follia consumatasi questa sera è intollerabile”, ha esordito Annabella Castagna, moglie di Grassadonia, ...

