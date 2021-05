"Per fortuna che è un mezzobusto lì sotto...". Striscia nota il dettaglio: la giornalista del Tg3 va in onda così. Imbarazzo senza precedenti | Guarda (Di domenica 9 maggio 2021) Prosegue la cattivissima rubrica "Moda caustica" di Striscia la Notizia. Un bel secondo posto è dato alla giornalista del Tg3. A spiegare perché ci pensa direttamente Michelle Hunziker, conduttrice del tg satirico di Canale 5: "Il secondo posto è avvolto nel mistero: il Tg3 si tinge di giallo". E infatti il volto dietro il bancone indossa una giacca color giallo accesissimo. Un dettaglio che non poteva passare inosservato agli occhi attentissimi del programma di Antonio Ricci. "Questo colore sgargiante è un pugno in un occhio". E ancora: "Menomale che la giornalista in questione è un mezzobusto, non vogliamo sapere cosa c'è sotto". Terzo posto invece per le camicie di Massimiliano Rosolino, che durante i collegamenti dell'Isola dei Famosi, non possono che attirare curiosità. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Prosegue la cattivissima rubrica "Moda caustica" dila Notizia. Un bel secondo posto è dato alladel Tg3. A spiegare perché ci pensa direttamente Michelle Hunziker, conduttrice del tg satirico di Canale 5: "Il secondo posto è avvolto nel mistero: il Tg3 si tinge di giallo". E infatti il volto dietro il bancone indossa una giacca color giallo accesissimo. Unche non poteva passare inosservato agli occhi attentissimi del programma di Antonio Ricci. "Questo colore sgargiante è un pugno in un occhio". E ancora: "Menomale che lain questione è un, non vogliamo sapere cosa c'è". Terzo posto invece per le camicie di Massimiliano Rosolino, che durante i collegamenti dell'Isola dei Famosi, non possono che attirare curiosità. ...

