Pasta italiana? Non proprio Occhio a questi famosissimi marchi | da dove arriva in realtà | scoppia il caso

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 maggio 2021) Ladi Gragnano Igp è senza dubbio una delle grandi eccellenze alimentari italiane. Ma come tutti i cibi a Indicazione geografica protetta, le Igp appunto, può anche non essere fatta con semola di grano duro italiano. Accade la stessa cosa con decine di altri alimenti. Ad esempio la Bresaola della Valtellina e la Mortadella di Bologna che possono utilizzare materia prima non. La carne neldei salumi, il grano duro per la. Ma non c'è alcun inganno. È tutto lecito. Per capirne il motivo vale la pena di riassumere il meccanismo delle indicazioni geografiche. Le Dop (Indicazione d'origine protetta) devono soddisfare tre condizioni: ricetta tradizionale, materia prima, luogo di produzione o di trasformazione in Italia. Per le Igp, invece, bastano ...